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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن سيناريو مرعب وراء اختفاء غواصة "تيتانيك"

الكشف عن سيناريو
الكشف عن سيناريو مرعب وراء اختفاء غواصة "تيتانيك"

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، نقلا عن الخبير ديفيد جالو، بأن سبب اختفاء غواصة “تيتانيك” في المحيط الأطلسي، قد يكون نتيجة انفجار في الطبقات الوسطى من المياه.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز”، قال جالو إنه من المستبعد أن يكون الحادث قد وقع في قاع المحيط، حيث يرى أن الغوص إلى القاع يستغرق ساعتين، بينما فقد الاتصال بالغواصة بعد حوالي ساعة وخمس وأربعين دقيقة عند غمر المياه لجهاز الاتصال.

وأضاف: "إذا لم يكونوا موجودين في موقع الحادث، فهذا يعني أن شيئا ما قد حدث في الطبقات الوسطى من الماء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء أو الاتصالات اللاسلكية".

وأشار جالو، إلى أن الانفجار قد يكون "مرعبا"، إذا كان هذا السيناريو صحيحا، فيجب حسبه أن تكون غواصة الأعماق قريبة من آخر مكان أرسلت فيه إشارة إلى السطح.

من جانبه، قال ممثل لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض يراقب عمليات البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة في المحيط الأطلسي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أكد ممثل الإدارة الأمريكية، أن "البيت الأبيض يتلقى تحديثات منتظمة من خفر السواحل ويراقب عمليات البحث عن كثب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم خفر السواحل الأمريكي، جون موجير، إن مصدر الضجيج في منطقة البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة، لا يزال مجهولا.

وقال موجير، لشبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية: "لا نعرف مصدر هذه الضجيج… كان هناك العديد من الأجسام المعدنية على حطام سفينة تيتانيك، ما أدى إلى سماع ضوضاء”.

لعنة تيتانيك تحاوط المحاصَرين في الغواصة المختفية .. ماذا يحدث لهم؟

خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

ويستمر البحث عن غواصة تيتانيك السياحية المفقودة في سباق مع الزمن، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

 وقال خفر السواحل الأمريكي إن البحث عن الغواصة المفقودة التي عليها سائحون لرؤية حطام سفينة تيتانيك التاريخية، قد غطى الآن مساحة  10000 ميل مربع. 

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