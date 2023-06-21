خفر السواحل الأمريكي يعلن استمرار البحث عن الغواصة المفقودة دون نتائج

قال خفر السواحل الأمريكي ،اليوم الأربعاء، بخصوص مسألة الغواصة المفقودة أثناء زيارتها لحطام سفينة "تايتانك" الغارقة منذ مئة عام إن عمليات البحث لانقاذ عن الغواصة المفقودة متواصلة ولكن المسألة معقدة.

وأضاف خفر لسواحل الامريكي أن الركاب على متن الغواصة المفقودة لديهم حصص غذائية محدودة.

وأوضح خفر السواحل الأمريكي أنهم سمعوا أصواتا جديدة تحت الماء خلال عمليات البحث عن الغواصة المفقودة، مضيفاً أن عمليات البحث عن الغواصة لم تسفر عن أي نتيجة.

وأفاد خفر السواحل الأمريكي بأن لديهم 5 فرق إنقاذ تبحث عن الغواصة المفقودة وستنضم لها 10 فرق إضافية في اليومين المقبلين.