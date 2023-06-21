نقابة الموسيقيين تكشف الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة|فيديو

قال الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن الفنان هاني شاكر تعرّض لوعكة صحية، منذ عشرة أيام، مؤكداً أن الأطباء استطاعوا نجحوا في استئصال جزء بسيط من قولون الفنان هاني شاكر، حوالي بضعة سنتيمترات.

الفنان هاني شاكر عاد إلى منزله بصحة جيدة

وأضاف محمد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن الفنان هاني شاكر عاد إلى منزله، مؤكداً أنه تواصل مع الفنان هاني شاكر اليوم، وكان بصحة جيدة.



وتابع: أن الجميع يفتخرون بأطباء مصر، منوهاً إلى أن الفنان هاني شاكر أصرّ على إجراء العملية في مصر، وتمت بنجاح كبير.