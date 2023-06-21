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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عيد الأب : عمر كمال متأثرًا : والدي توفي أثناء عمله

عمر كمال
عمر كمال

تحدث الفنان عمر كمال عن والده بكلمات مؤثرة في عيد الأب.

قائلاً: "أنت ومالك لأبيك، وكل ما وصلت له من نجاح حتى الآن، يرجع الفضل به لوالدي".

عمر كمال : والدي توفي أثناء عمله


وأضاف عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن والده توفى أثناء عمله ، مؤكداً أنه قدم أغاني للأب قبل الأم، تقديراً لما يعانيه الأب من تعب من أجل أبنائه.

عمر كمال:للأسف في مجتمعنا الأبهات بيتبصلهم أنهم ATM


وقال الفنان عمر كمال، إنه يحزن من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بتشبيه الآباء بالـ ATM، متابعاً:" للأسف في مجتمعنا الأبهات بيتبصلهم أنهم ATM".

 

عمر كمال عيد الأب الفنان عمر كمال atm مواقع التواصل الاجتماعي تامر امين

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