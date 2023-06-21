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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم غادر .. الجيش السوداني يكشف عن وقوع ضحايا في صفوفه

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، تعرض قواتها برئاسة اللواء 54 مشاة كادقلي إلى هجوم غادر من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان، مؤكدة تصدي قواتها ببسالة للهجوم وردت المتمردين وكبدتهم خسائر كبيرة واحتسبت قواتنا عدد من الشهداء والجرحى.

وقال الجيش السوداني، في بيان علي “فيسبوك”، “واصلت قواتنا عملياتها بمنطقة العاصمة بعد إنتهاء الهدنة التي استغلتها المليشيا المتمردة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين، نفذت قواتنا عمليات خاصة بأمدرمان ودمرت عربات قتالية للعدو وعدد من القتلى والجرحى”.

وأضاف: “حاولت المليشيا المتمردة الهجوم على قواتنا في أمدرمان ورئاسة الاحتياطي المركزي بالخرطوم، سحقت قوات الاحتياطي المركزي العدو الذي لاذ بالفرار مخلفا عدد من القتلى وتم تدمير وإستلام عدد من المركبات القتالية، كما تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة استخدمها العدو في الهجوم الفاشل”.

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وتابع قائلا: “وجهت قواتنا عدد من الضربات الناجحة ضد تحشدات للمليشيا المتمردة بعدة مواقع بالعاصمة تسببت في خسائر كبيرة بين المتمردين”.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، مواصلة قواتها رصد تحركات ونوايا المليشيا المتمردة مع كامل الجاهزية للتعامل معها بقوة وحسم.

القوات المسلحة السودانية الجيش السوداني السودان

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