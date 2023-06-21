احصل على شقة بالتقسيط من مبادرة التمويل العقاري.. الشروط والمستندات المطلوبة

تعتبر مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في مصر تتنافس فيما بينها في توفير شروط وتسهيلات تلائم شريحة كبيرة من العملاء.

يتيح بنك QNB الأهلي إمكانية تقديم الطلبات للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، والحصول على شقة سكنية بنظام تقسيط يتناسب مع قيمة دخل صاحب الطلب.

ويقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي خلال هذا التقرير، وفقا لما نشره البنك عبر موقعه الإلكتروني...



التمويل العقاري من بنك QNB الأهلي



يقدم بنك QNB الأهلي مبادرة التمويل العقاري لعملائه بعدد من الشروط نسردها خلال السطور التالية، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك...

-تمويل يصل إلى 80% من قيمة الفيلا أو الشقة و65% من قيمة الشاليه.

- إمكانية الاختيار بين العديد من طرق السداد المناسبة لاحتياجاتك سواء كانت أقساطا شهرية ثابتة أو أقساطا شهرية متناقصة أو أقساطا شهرية ثابتة مع دفعات ربع سنوية، نصف سنوية أو سنوية.



- إمكانية دمج دخل الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية (الزوج، الزوجة، ...إلخ) للحصول على قيمة تمويل أعلى

تأمين على الحياة والوحدة طوال مدة القرض.

مزايا التمويل العقاري من QNB الأهلي



- الاستفادة من خبراتنا القانونية للتأكد من صحة مستندات الوحدة.



- تقييم الوحدة السكنية الممولة من مقيمين معتمدين.



- إمكانية تأجير الوحدة الممولة بعد الحصول على موافقة البنك.



- تمتع بعائد تنافسي.



شروط بنك QNB الأهلي



- مدة القرض تبدأ من سنتين وتصل إلى 15 سنة

قيمة القرض تبدأ من 50000 جم وتصل إلى 7000000جم.



- متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.



- متوفر للمصريين والأجانب المقيمين بمصر.



- السن لا يقل عن 23 سنة ولا يزيد عن 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة عند نهاية مدة القرض.