تشمل فئات معينة.. خطوات حجز وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات حجز وحدات التمويل العقاري خاصة أن وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت خلال الفترة الماضية عن طرح وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري.



وحدات سكنية ضمن التمويل العقاري



يأتي طح وزراة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، وذلك بدعم 3% سنوياً متناقصة وتقسيط حتى 30 سنة أو بدعم 8% سنوياً متناقصة حتى 25 سنة.

ويمكن للراغبين في التقديم على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الحصول علي كراسة الشروط الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة، عبر الموقع الالكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

موعد حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري

ويتم اتاحة حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري حتي آخر موعد للحجز يوم الخميس الموافق 15يونيو المقبل.

خطوات التقديم بنظام التمويل العقاري

- تبدأ أولي خطوات حجز وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري قيام المُتقدمين بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

- فى هذه الخطوة يتجه المُتقدمين لمقر وزارة التضامن الاجتماعي/ مديرية التضامن التابع لها للتأكد من أحقيتهم في التقديم بالإعلان من عدمه.

- فى حال الموافقة يتم التوجه لسداد مقدم جدية الحجز (كما هو مبين بالجدول) بالإضافة إلى المصاريف الإدارية بقيمة 200 جنيه (لا تُرد ولا تُسترد) من خلال أي مكتب بريد مُميكن بالمحافظة التابع لها المتقدم، علما بأن (تفاصيل المدن المطروحة معروضة بكراسة الشروط).

المستندات المطلوبة لحجز وحدات التمويل العقاري



- تشمل المستندات المطلوبة استمارة الحجز وإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد، على أن تكون بصورة واضحة.

- يجب تقديم صورة من بطاقة التكريم الصادرة من صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

- تنازل رسمي من باقي مستفيدي أسرة الشهيد وذلك للمتفيد المتقدم للحصول على الوحدة السكنية

- تتضمن المستندات المطلوبة إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

- تشمل الأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة (سارية).

- يلزم تقديم شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة «الزوج والزوجة إذا كانت تعمل»، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها الفرد أو الأسرة.

ضوابط التقديم بنظام التمويل العقاري

- أن يكون المُتقدم صاحب الطلب هو مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية

- دقة البيانات المُحررة باستمارة الحجز والإقرار

- يكون التقديم للحصول على الوحدة السكنية لمستفيد واحد فقط

- التخصيص يتم إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي