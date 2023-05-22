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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقاري إلى النصف خلال يناير الماضي

التمويل العقاري
التمويل العقاري

كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر يناير  الماضي بنسبة 47.9% على أساس سنوي

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر يناير 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 240 عقد خلال يناير الماضي، مقابل 461 عقد خلال يناير 2022، بإنخفاض 47.9%.

تراجع تمويلات التمويل العقاري للنصف

وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر يناير الماضي بنسبة 52.7% على أساس سنوي

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وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 307.4 مليون جنيه خلال يناير الماضي، مقابل 649.7 مليون جنيه خلال يناير 2022، بتراجع 52.7%.


وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 21 مليون جنيه خلال شهر يناير 2023  مقابل 60 مليون جنيه خلال يناير 2022، بنمو 65%.

وأعلنت الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2022، والتى بلغت  13.4 مليار جنيه مقارنة بـ 9.1 مليار جنيه خلال عام 2021بمعدل نمو بلغ 46.8%.

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