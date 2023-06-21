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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المجيد صقر: السويس كانت تعيش أياما صعبة بسبب سوء البنية التحتية

محافظ السويس
محافظ السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أن المحافظة كانت تعيش أياما صعبة بسبب سوء البنية التحتية إضافة إلى معظم الشوارع التي كانت تعاني من طفح المجاري، وسوء شكل المباني، وذلك قبل توليه مسؤوليتها، لافتا إلى أن المسافة من القاهرة لمدخل السويس كانت تستغرق وقتا أقل من المسافة داخل السويس لمبنى ديوان عام المحافظة.

وتابع اللواء عبد المجيد صقر، خلال لقاء له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه استلم 100 مليون جنيه موازنة للمحافظة على 4 مراحل في العام، منوها أن أولى المشكلات التي واجهته كانت عبارة عن كسر شديد بخط مياه، يتكلف أكثر من 100 مليون جنيه.

وقال إنه تواصل مع مدير المياه في القوات المسلحة لإصلاح خط المياه، وتكلف 23 مليون جنيه، معلقا: وضعنا خطط تطوير عاجلة وآجلة، وهذا ما أكدت عليه لرئيس الحكومة.

واستكمل: تم تنفيذ الخطة العاجلة عبر رصف الطرق وتوصيل المياه وإصلاح خطوط الصرف الصحي وتشغيل مشروعات جديدة بأقل الإمكانيات.

وبشأن أسعار اللحوم والخضروات، علق اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس: «بعد رفع سعر اللحوم تم إتاحة لحوم تابعة للمحافظة بأسعار أقل من الجزارين؛ لحل الأزمة، وذلك في بدايتها، مضيفا أن أسعار الخضروات مثل البصل والطماطم كانت تباع بأسعار أقل من السوق، مشيرا إلى أن تطوير المنطقة سيوفر نحو 4 مليارات جنيه خسائر وإتاحة فرص العمل للشباب».

وبشأن الوضع الصحي في السويس، أشار المحافظ إلى أنه استلم المحافظة بـ17 سرير رعاية مركزة فقط، الأمر الذي سبب مشكلة لدى المواطنين في دخول الرعاية، لكن منظومة التأمين الصحي الشامل طورت من الخدمات الصحية بجانب المستشفى الجامعي بالسويس.

محافظ السويس عبد المجيد صقر السويس الصرف الصحى منظومة التأمين الصحي

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