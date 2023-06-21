ثنائي أجنبي مميز .. الزمالك يتحرّك لحسم 8 صفقات نارية

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن الصفقات التي يسعى نادي الزمالك، في التعاقد معها، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته الرسمية على فيسيوك قائلاً: " بعيدا عن كل ما يقال وينشر.. أحمد ميهوب حارس غزل المحلة .. محمد حمدي ظهير إنبي . محمد هلال.. أحمد عادل ميسي..أحمد أيمن منصور.. محمود حمادة..تلك الأسماء التي يرغب الزمالك في التعاقد معها ويتحرك لحسمها فعليا.. بجانب ثنائي أجنبي مميز".



ترتيب الزمالك في الدوري



ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة من أصل 30 مباراة لعبها الفريق.