احتفالية صندوق تحيا مصر لدعم الأُسر الأولى بالرعاية بحي الأسمرات.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن صندوق تحيا مصر دائمًا يتحرك بـ مبادرات قوية للغاية، و اليوم فى الأسمرات بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم و الوزراء، تم تقديم مساعدات لـ الأسر الأولى بـ الرعاية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة صدي البلد، أن احتفالية اليوم حضرها عدد كبير من المواطنين، وأن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، و اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، و وزيرة التضامن، و الفنانة وفاء عامر و الفنان ايهاب توفيق، كانوا في الاحتفالية.

وعرض الإعلامي أحمد موسى تقرير فيديو من احتفالية صندوق تحيا مصر لدعم الأُسر الأولى بالرعاية بحي الأسمرات.

وقالت الفنانة وفاء عامر خلال التقرير الذي عرض على صدى البلد: " انا شايفة أن هناك أشياء كثيرة مميزة تقدم لـ الأطفال فى الأسمرات، وهناك ملاعب، و برامج فنية مميزة".

وأوضح الفنان إيهاب توفيق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقدم الدعم لجميع الأسر المصرية، وأن ما يحدث لـ أهالي الأسمرات شيء يسعد الجميع.