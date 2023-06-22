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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصول جديدة لمحو أمية ذوي القدرات والهمم بمركز شباب المنيرة بالجيزة|شاهد

فصول لمحو الأمية
فصول لمحو الأمية لذوي الهمم

قامت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بإفتتاح فصول جديدة لمحو الامية لذوى القدرات والهمم بمركز شباب المنيرة التابع لإدارة شمال الجيزة. 

وذلك استكمالاً للمبادرة التى أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمحو أمية ذوي الهمم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية .
بحضور إلهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب بالمديرية ،نسرين على مدير إدارة شمال الجيزة ،جهاد علام مدير إدارة شمال الجيزة لتعليم الكبار و أحمد أبو طالب مدير المركز ليصبحوا بذلك أربعة فصول لمحو الاميه لذوى الهمم داخل المركز  .

كما تم توزيع الهدايا على الدارسين من ذوى الهمم لتحفيزهم وتشجيعهم على الاهتمام بالحضور والمواظبة على فصول محو الامية.

جدير بالذكر ان مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة فى فتح فصول محو أمية لذوي الهمم إنطلاقا من اهتمام القيادة السياسية بأبناءنا من ذوي الهمم ومتابعة وتوجيه من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدمجهم داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والعمل على تنمية مهاراتهم تحقيقا لأهداف و إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة فى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية للسير بخطى ثابته نحو الجمهورية الجديدة.
 يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  وتوجيهات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة وإشراف عادل فهمي وكيل المديرية للشباب، الهام فؤاد مدير  إدارة تنمية الشباب، نسرين علي مديرة إدارة شباب شمال ، صباح المصري ورحاب عادل  منسقي مشروع محو الأمية لذوي الهمم.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجمهورية الجديدة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تنمية مهارات فصول محو الأمية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة

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