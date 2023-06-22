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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب: إحياء الحرف اليدوية والتراثية في المراكز بسيناء

وزير الشباب يفتتح
وزير الشباب يفتتح معرض المشغولات اليدوية بسيناء

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن “محافظة شمال سيناء لديها موروث تراثي كبير نعمل على تسليط الضوء عليه والارتقاء به، في إطار توجيهات الدولة ودعمها، نحو إحياء تلك الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى، خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها”.

 

فتح معارض

ووجه وزير الشباب والرياضة، أثناء افتتاحه معرض "علمني حرفة"، والذي نفذته الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، بالتوسع في فتح معارض لتسويق منتجات الشباب داخل مراكز الشباب بمدن وقرى شمال سيناء  مجاناً.

وقد ضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية للشباب أصحاب المشروعات مثل منتجات الزي السيناوي، والمأكولات السيناوية، ومنتجات عطور طبيعية. 

كما ضم المعرض مجموعة من منتجات الشباب للطرز البدوي والإكسسوار والكروشيه، والذين تم تدريبهم ضمن مبادرة "علمني حرفة"، والتي نفذتها الادارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة. 

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سيناء الحرف اليدوية التراثية الشباب

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