عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 شهور بفعل تصريحات باول

صدى البلد

قلص الذهب خسائره  مدعوما بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول. رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بالكونغرس أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏


وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما ‏يتجه إليه الفدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح ‏التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".‏


وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.‏


وانخفض مؤشر الدولار 0.5% بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة ‏لحائزي العملات الأخرى.‏


وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر. وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دولار.‏

الخزانة الأميركية الدولار المعدن النفيس المعاملات الفورية انخفض مؤشر الفرصة البديلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

ترشيحاتنا

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ