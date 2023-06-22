الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 شهور بفعل تصريحات باول

قلص الذهب خسائره مدعوما بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول. رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي بالكونغرس أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏



وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما ‏يتجه إليه الفدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح ‏التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".‏



وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.‏



وانخفض مؤشر الدولار 0.5% بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة ‏لحائزي العملات الأخرى.‏



وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر. وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دولار.‏