عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة في أسعار الذهب عالميا اليوم الخميس

أرشيفية
أرشيفية

قلص الذهب خسائره مساء أمس الأربعاء، مدعومًا بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد ‏السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالكونجرس أبقى ‏المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.‏

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية بحلول الساعة ‏‏1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9% في وقت سابق. وانخفضت العقود ‏الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1944.9 دولار عند التسوية.‏

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6% إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع ‏البلاتين 1.5% إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة ‏أشهر. وخسر البلاديوم 2.3% مسجلاً 1347.89 دولار.‏

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-6-2023

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما ‏يتجه إليه الفدرالي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح ‏التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".‏

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بدء شهادة باول ‏مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.‏

وانخفض مؤشر الدولار 0.5% بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة ‏لحائزي العملات الأخرى.‏

 

اسعار الذهب أخبار أسعار الذهب آخر أسعار الذهب آخر أسعار الذهب الآن آخر أسعار الذهب اليوم أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21-6-2023

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. أمريكا تعلن موعد نفاد الأكسجين من غواصة تيتانيك المفقودة..تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي

منى نجم توضح مناسك الحج للنساء

لو مسافر .. الأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد الباسبور

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-6-2023

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

44 صورة ترصد متابعات بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

مغامرة رجل جزائري لأداء الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ