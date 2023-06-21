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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

صدى البلد

عادت أسعار الذهب إلى التراجع مجددا في السوق المحلي، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى جميع الأعيرة.

وتصل  الخسائر في جرام الذهب الواحد إلى 640 جنيها، حيث سجل سعر الذهب الآن 2160 جنيها لعيار 21 مقارنة بـ2800 جنيه في أعلى قمه وصل لها. 

وبعد الهبوط خلال الأيام الماضية، وصل سعر الذهب إلى مستوى سعر أبريل 2023، وخسر جرام الذهب نحو 640 جنيها.

 

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ويرجع ذلك إلى عدة أمور أبرزها، تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18%، ومبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,423 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,817 شراء 1,851

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 16,960 شراء 17,280


أسعار الذهب اليوم

 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,423 شراء 2,469
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,221 شراء 2,263
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,120 شراء 2,160
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,817 شراء 1,851
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,413 شراء 1,440
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,211 شراء 1,234
الاونصةبيع 75,351 شراء 76,773
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 16,960 شراء 17,280
الكيلوبيع 2,422,857 شراء 2,468,571

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