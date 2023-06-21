انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عادت أسعار الذهب إلى التراجع مجددا في السوق المحلي، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى جميع الأعيرة.
وتصل الخسائر في جرام الذهب الواحد إلى 640 جنيها، حيث سجل سعر الذهب الآن 2160 جنيها لعيار 21 مقارنة بـ2800 جنيه في أعلى قمه وصل لها.
وبعد الهبوط خلال الأيام الماضية، وصل سعر الذهب إلى مستوى سعر أبريل 2023، وخسر جرام الذهب نحو 640 جنيها.
ويرجع ذلك إلى عدة أمور أبرزها، تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18%، ومبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,423 شراء 2,469
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,817 شراء 1,851
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 16,960 شراء 17,280
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,423 شراء 2,469
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,221 شراء 2,263
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,120 شراء 2,160
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,817 شراء 1,851
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,413 شراء 1,440
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,211 شراء 1,234
|الاونصة
|بيع 75,351 شراء 76,773
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 16,960 شراء 17,280
|الكيلو
|بيع 2,422,857 شراء 2,468,571
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