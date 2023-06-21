انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

عادت أسعار الذهب إلى التراجع مجددا في السوق المحلي، بعد أن شهدت تذبذبا خلال الساعات القليلة الماضية على مستوى جميع الأعيرة.

وتصل الخسائر في جرام الذهب الواحد إلى 640 جنيها، حيث سجل سعر الذهب الآن 2160 جنيها لعيار 21 مقارنة بـ2800 جنيه في أعلى قمه وصل لها.

وبعد الهبوط خلال الأيام الماضية، وصل سعر الذهب إلى مستوى سعر أبريل 2023، وخسر جرام الذهب نحو 640 جنيها.

ويرجع ذلك إلى عدة أمور أبرزها، تراجع الطلب من قبل المواطنين على شراء السبائك والعملات الذهبية، تراجع السيولة النقدية لدى المواطنين عقب انتهاء السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18%، ومبادرة السماح لواردات الذهب بالدخول بدون رسوم جمركية ودخول 194 كيلو جرام من الذهب خلال الشهر الأول من المبادرة.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,423 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,817 شراء 1,851

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 16,960 شراء 17,280



أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,423 شراء 2,469 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,221 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,120 شراء 2,160 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,817 شراء 1,851 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,413 شراء 1,440 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,211 شراء 1,234 الاونصة بيع 75,351 شراء 76,773 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 16,960 شراء 17,280 الكيلو بيع 2,422,857 شراء 2,468,571

..