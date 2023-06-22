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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وروسيا

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالسلاح، تعمل على إطالة أمد إراقة الدماء وإثارة حرب عالمية ثالثة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح أنتونوف في بيان له: "اللافت بشكل خاص هو السهولة التي يبذر بها الأمريكيون أموالهم على العملاء الأوكرانيين"، لافتا إلى أنه يمكن لـ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" المبالغة في تقدير "تكلفة المعدات العسكرية المقدمة إلى كييف، مخطئا في حساباتها بعدة مليارات من الدولارات.

وأضاف: "في حين تقوم واشنطن بتخصيص أموال غير مسبوقة لشراء أسلحة لنظام كييف، فإن أفقر الدول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا تُركت بلا اهتمام. هناك أماكن على هذا الكوكب يموت فيها الناس من الجوع". 

وأشار السفير الروسي لدي واشنطن إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن من الضروري إطالة أمد إراقة الدماء وإثارة الحرب العالمية الثالثة من خلال تورط الغرب بحكم الأمر الواقع في الصراع.

واعترف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في وقت سابق عندما سئل عن مخاطر تصعيد الصراع على إمدادات المعدات إلى أوكرانيا من قبل الغرب وموافقة واشنطن على تسليم طائرات إف 16، أن الاستراتيجية الغربية في تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف تعني ضمناً تعزيز إمدادات الأسلحة للجيش الأوكراني. 

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تعليق على إمدادات الأسلحة الغربية لـ أوكرانيا، إن العملية العسكرية الخاصة بدأت كضمان لأمن دونباس، على الرغم من أنها أصبحت فعليًا حربًا مع الغرب الجماعي الآن.

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