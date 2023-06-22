إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسى بزيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا.. ونواب: تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة

نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسى:

الاهتمام بتطوير الصناعة أساس نهوض الدولة

ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام

توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة ضرورة

أشاد عدد من اعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية، مؤكدين أن توطين الصناعة تستهدف رفع قيمة الناتج المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات.



أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية قائلة:" توطين الصناعة لدى الرئيس تحتل المرتبة الأولى من اهتماماته".

تطوير أساليب العملية الصناعية

وقالت “متى” لـ"صدى البلد"، إن تنمية القطاع الصناعي وتطوير أساليب العملية الصناعية وفقا لأحدث الوسائل العالمية، يحتل أولويات الحكومة في الفترة الراهنة وذلك باعتبار مجال الصناعة هو العمود الفقري لإحداث أي نوع من التقدم الاقتصادي.

وطالبت " متي" بأهمية التركيز علي توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام وغيرها لكونها أهم أساسيات العملية الصناعية، فأغلب هذه المواد يتم إستيرادها من الخارج ولذلك فإن توفيرها يدعم زيادة الإنتاجية وإزالة أي تحدي قد يواجه المُصدر في هذه الأمر، منوهة إلي أهمية إحلال بدائل أخري لدول إستيراد هذه المواد من أجل الحصول علي أسعار مناسبة.

واستطردت النائبة حديثها، قائلة : في الفترة الحالية توجد جهود من الدولة بتقليل الطلب علي العملة الصعبة وتخفيف الضغط عليها ولذلك فإن عدم الإعتماد علي دول معينة في الحصول علي المواد الخام منها فقط يعمل علي خروج أقل مبالغ من إحتياطي النقد الأجنبي لدينا خاصة أننا لا نستطيع عمل إغراق لها والتوقف عن إستيرادها.

وناشدت البرلمانية، بضرورة رصد معوقات الصناعة والعمل علي حلها بشكل فعال وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين هيئتي تنمية الصناعة والصادرات والواردات مع أصحاب المصانع ومعاونتهم في كافة مشكلاتهم.

ومن جانبه، أيد النائب محمود الصعيدي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، توجيهات الرئيس السيسى بشأن زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.

رفع قيمة الناتج المحلي

وقال “الصعيدى” لـ"صدى البلد"، إن توجيه الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة يهدف إلي رفع قيمة الناتج المحلي وجلب مزيد من العملة الصعبة نتيجة زيادة قيمة الصادرات من هذه الصناعات، لافتا إلى أن الاهتمام بتطوير الصناعة يعني أساس نهوض الدولة.

وطالب الصعيدي، بأهمية توطين صناعات السيارات والأجهزة المنزلية بإعتبارها أكثر المنتجات إستهلاكا بشتي الأسواق العالمية، أيضا التوسع في إنتاج الأدوية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات لا سيما بعد أن برزت أهميتها وتأثيرها الفعال في إحداث التنمية الشاملة لكافة قطاعات الدولة.

وناشد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أهمية دعم المٌصدرين وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بأعمالهم بما يشجعهم علي تكثيف معدل أنشطتهم التجارية والصناعية، معقبا: "ليس الإكتفاء بمنحهم حافز مادي ولكن في إجراءات النقل والشحن وغيرها من الخدمات التي يحتاجونها".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة وجود تنسيق جيد بين الجهات التنفيذية المعنية بشئون التصدير والعمل علي إزالة أي نوع من العقبات التي تتطرأ علي شحنات التصدير وتعيق سرعة أثناء تسفيرها للخارج.

وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن الأونة الأخيرة شهدت أزمات عالمية متعددة كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتي نجم عنها أثار سلبية بمختلف دول العالم، ولذا سارعت الدولة بتأمين كافة إحتياجاتها من الغذاء والصناعة بشكل محلي والعمل علي تقليل معدل الإستيراد.

وطالب " الشوربجي" في تصريحات لـ " صدي البلد"، بالتركيز علي توطين الصناعات الغذائية المرتبطة بمجال الزراعة والتغلب علي كافة المشكلات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلي الإستمرارية في الإستغلال الأمثل لموارد الدولة من الغاز الطبيعي والبترول ومشتقاته وذلك لمساهمتهم الكبيرة في زيادة إحتياطي النقد الأجنبي.

و أشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلي أهمية إتسام المشروعات التي يتم إطلاقها بصفة " الإنتاجية" وليس العمل لتلبية الإستهلاك المحلي فقط بل التخطيط للدخول في المنافسة العالمية من خلال التصدير للخارج، معقبا " علي سبيل المثال حققنا أرقام عالية في تصدير صادرات الفاكهة والخضر المجففة وغيرها من المحاصيل".

وتجدر الإشارة الى أن فضائية إكسترا نيوز أذاعت نبأ عاجلا جاء فيه، أن ‏الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة الكبرى والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية.