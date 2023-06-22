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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على مواعيد عرض وأسعار تذاكر "عيلة اتعملها بلوك" لـ محمد صبحي

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، عن استعداده لعرض مسرحيته الجديدة عيله اتعملها بلوك خلال أيام عيد الأضحى المبارك. 

ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية من ثاني الي رابع ايام عيد الفطر المبارك، وتبلغ أسعار التذاكر من 200 جنيه و300 جنيه و500 جنيه و700 جنيه إلي 1000 جنيه. 

وكان أكد "محمد صبحي"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مسرحية "عيلة إتعملها بلوووك" تعرض ماضى مصر، وأن مصر كيف تحملت الكثير فى أزمنة مختلفة وماذا حدث للمصريين.

وتابع الفنان محمد صبحي أن الهدف من المسرحية هو توعية الأجيال الحالية بأهمية أجدادنا والتاريخ الذين قاموا به، موضحا "انا بوري الاجيال الحالية إنها متعملش بلوك لأجدادها وأبهاتها".

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قال الفنان محمد صبحي إنه تم الانتهاء من تصوير مسرحية نجوم الضهر والتي ترجع حقوق ملكيتها إلى شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تصوير مسرحية "عيلة اتعملها بلوك".

وأضاف "صبحي" خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن أعماله الفنية المقبلة بالشراكة مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتا أنه سيتم تصوير مسرحية "عندما يحكم الأطفال العالم" بإنتاج ضخم جدا لانها تعتمد على الأطفال فالعالم اجمع يتحول الى اطفال خلال هذه المسرحية.

وتابع  أنه سيقدم أيضا خلال هذه الشراكة مع المتحدة للخدمات الإعلامية مسرحية "الملك سيام" الذي كان من المفترض أن يقدمها منذ ٢٠ عاما والتي تناقش فكرة الاحتلال والاستعمار.

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