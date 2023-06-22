ماكرون: نهدف لخفض معدلات الفقر بالعالم بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن أول شيء يجب أن نتصدى له هو الفقر، وأن حماية البيئة من الأشياء المهمة، وهناك مخاطر كثيرة، ولدينا عدة تحديات تتصاعد في مجال حماية البيئة، معلقًا :" نهدف لخفض معدلات الفقر بالعالم بالتوازي مع مكافحة تغيرات المناخ".

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن العالم يواجه صعوبات كثيرة، وأن العالم عان من فيروس كورونا، وبعد ذلك الأزمة الروسيا الأوكرانية.

ولفت إلى أنه يجب التوصل لـ اتفاق نخرج من خلاله لـ أشياء فعالة، وقدم التحية لـ جميع الدولة التي تشارك في قمة اليوم.