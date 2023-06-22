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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون: نريد إرساء ميثاق يقاوم الفقر وتستفيد منه الدول المتأثرة بتغير المناخ

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن: «نريد اليوم إرساء ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم، تستفيد منه كل الشعوب التي تتأثر بالتغيرات المناخية، القمة ستكون بها أجندة واضحة نوضح بها للعالم أهدافنا والموضوعات التي سيتم مناقشتها».

وأضاف  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال كلمته في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس السيسي: «فيما يتعلق بحماية البيئة، لدينا عدة تحديات تتصاعد، ولدينا إجراءات أخرى في هذا الصدد مثل قمة المناخ الـ28 بالإمارات وقمة مجموعة الـ20، ونعمل اليوم من أجل الوصول إلى أهداف صالحة لنا، وعلى الرغم من  كل ما حققناه من أجل الحفاظ على التنوع الإحيائي نعرف أن هناك مخاطر وكوارث طبيعية».

وتابع: «العالم يعاني من صدمات، وجائحة كورونا عززت من كل هذه الصعوبات وكان هناك تعافي عالمي، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأزمات التي زعزعت الاستقرار، وأدت إلى العالم المتصدع الذي نعيش فيه اليوم».
 

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