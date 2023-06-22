لخلافة دياز.. الهلال السعودي يفاوض أليجري ولوبيتيجي

كشف تقرير صحفي، آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق الهلال السعودي، بعد رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز بنهاية الموسم المنقضي 2022-2023.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن المدربان البرتغاليان سيرجيو كونسيساو، وماركو سيلفا، اعتذرا عن عدم قبول مهمة تدريب فريق الهلال بعد أن تم تقديم عروض لهما.

وأضافت أن كونسيساو يرتبط بعقد مع نادي بورتو البرتغالي حتى صيف 2024، فيما يستمر سيلفا مع فولهام الإنجليزي للتاريخ نفسه.

مفاوضات مع أليجري ولوبيتيجي

وأشارت أن خيارات المفاوض الهلالي انحصرت بين الإيطالي ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، والإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب أستون فيلا الإنجليزي.

ولفتت أن الهلال لم يستقر على مدربه الجديد، على الرغم من عودة الفريق إلى التدريبات، الأحد المقبل، بحسب البرنامج المعلن من النادي.

