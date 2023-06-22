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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تتجرّأ.. رئيسة وزراء بربادوس توجّه رسالة للعالم من قمة ميثاق التمويل الدولي|فيديو

رئيسة وزراء بربادوس
رئيسة وزراء بربادوس

قدّمت رئيسة وزراء بربادوس ميا أمور موتلي، الشكر لـ الرئيس الفرنسي، وجميع المشاركين في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي.

وأضافت خلال القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه استمعت لـ الرئيس النيجر محمد بازوم، ولـ الكثير عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضحت أنها تطلق علي هذه القمة: "قمة كيف تتجرأ علي أن تخطوا خطوة خارج الخط"، وكيف نواجه مشكلات المناخ.

ولفتت إلى أن الجميع لم يستمع لـ نصائح العلماء، بسبب التلوثات، ولكن ما كان سيتم إصلاحه في فترة قصيرة سيأخذ فترة كبيرة.

وطالبت بعدم مغادرة باريس قبل أن يكون هناك حشد الإرادة السياسية من أجل التغيير، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ناشد كثيرًا للحفاظ على المناخ.

 

التمويل العالمي باريس التغيرات المناخية السيسي

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