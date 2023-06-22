عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماكرون: أدعو العالم للتوافق على نظام مالي جديد يتسق مع أهدافنا

ماكرون
ماكرون

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التوافق على نظام مالي عالمي جديد، مؤكدًا أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حصل في الماضي، وهو نظام كنا في حاجة إليه، ولكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم.

وقال "ماكرون"، في كلمته أمام قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بباريس، إن جائحة كورونا وما تلاها من تعافٍ غير منظم، والتغير المناخي والحرب الروسية في أوكرانيا جعل من الملحّ أكثر التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد، لمكافحة التغير المناخي والفقر.

وأضاف أن هذه العوامل أضيفت إلى انعدام الاستقرار في عالمنا، والميثاق الدولي يستهدف حشد الأموال لحل قضايا عديدة، ونبذل العديد من الجهود لتحسين الأسس المالية، وعلى المؤسسات المالية تمويل الدول التي تحتاج إلى أموال.

وأشار إلى أن العالم بحاجة إلى مزيد من مساعدة القطاع الخاص، ونستهدف تعبئة إقليمية وإعادة إصلاح البنى التحتية، ويجب التصدي لتحديات الفقر في العالم من خلال التضامن الدولي، والميثاق الدولي الجديد يجب أن يحترم سيادة الدول، والتحديات البيئية تتصاعد على مستوى العالم.
 

ماكرون الرئيس الفرنسي ميثاق التمويل العالمي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

الرئيس السيسي يشارك في فعاليات "المائدة المستديرة.. طريق جديد" ضمن قمة باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ