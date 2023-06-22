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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

صدى البلد

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحتفال القوات المسلحة بتخرج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان ، والتى تضم الدورات 46 من كلية الحرب العليا ، والدورة 52 من كلية الدفاع الوطنى، والدورة 24 للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

كذلك تخرج الدورات 72 أركان حرب عام ، والـدورتان 44 ، 45 أركان حرب تخصصية والتى تضم عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

القوات المسلحة

بدأ الإحتفال بعرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وكلية القادة والأركان تناول الدورات التدريبية المختلفة التى تم تنفيذها خلال العام الجارى لإعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والإستراتيجية والأمن القومى .

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

أكاديمية ناصر العسكرية

وألقى اللواء أح  أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر والمتابعة الدقيقة للأنشطة التدريبية والإهتمام بتطوير العملية التعليمية داخل الأكاديمية لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة والوعى فى مختلف المجالات العسكرية والمدنية.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج  للدورات المختلفة ، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين ، وقام الفريق أول محمد زكى بتقليد أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

وزير الدفاع

وفى نهاية الإحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين ، كما هنأهم بإنتهاء فترة دراستهم.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

وطالبهم بالحرص على الإستمرار فى صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة للإرتقاء بإمكانياتهم العلمية والمعرفية لزيادة وعيهم بكل ما يدور حولهم من تحديات تواجه عالمنا المعاصر ، مشيراً إلى أن تنفيذ المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته يتطلب الإطلاع المستمر والتسلح بالعلم والإستفادة من التطور العلمى المتلاحق بكافة المجالات.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان

حضر الإحتفال الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة.

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان
وزير الدفاع يشهد تخرج دورات جديدة من دارسى أكاديمية ناصر العسكرية وكلية القادة والأركان
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى أكاديمية ناصر العسكرية كلية القادة والأركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر

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