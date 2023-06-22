عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

17 ميدالية حتى اليوم.. رصيد مصر في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

صدى البلد

سيمفونية من الأداء والعزف المنفرد يعزفها لاعبو الأولمبياد الخاص المصري خلال مشاركتهم في الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضها العاصمة الألمانية برلين بمشاركة 190 دولة ينافس 7000 لاعب ولاعبة في 26 رياضة أولمبية وتشارك مصر في 15 رياضة.

وكانت النتائج الجيدة والميداليات التي حققها فريق الجمباز في أول أيام الألعاب قد تركت صدى كبير خاصة وأن هناك عدد من القنوات الفضائية تنقل الألعاب سواء الألمانية أو الأوربية، مما حرك حفيظة الجماهير المصرية الموجودة في مختلف المدن الألمانية للزحف خلف اللاعبين ، خاصة وأن الجالية المصرية قامت بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين لتنظيم هذا الزحف.

 وكان الهتاف بتحيا مصر الذى ينطلق من حناجر الجماهير مع كل تتويج وكل فوز قد الهب حماس اللاعبين.

 وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي على الاتصال بالدكتور باسم التهامي رئيس البعثة من وحمله بتهنئة خاصة للاعبين ، كما قام مع اللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري بعمل جولة على عدد من الملاعب من أجل تشجيع اللاعبين .

ذهبيتين للريشة الطائرة والبولينج وبرونزية للسباحة ترفع رصيد مصر حتي اليوم الي ١٧ ميدالية متنوعة بواقع ٨ ميداليات ذهبية و فضيتين و٧ برونزيات في الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ببرلين ٢٠٢٣.

فقد حققت بطلات البولينج الاء رضوان وروقية حازم ذهبية زوجي سيدات بقيادة المدير الفني صفاء الشبراوي ، بينما حقق أبطال الريشة الطائرة خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح ذهبية الزوجي رجال بقيادة الدكتور مصطفي شوقي المدير الفني ، وحققت سلمي شبانه برونزية سباق ٢٥ متر حره بقيادة المدير الفني للمنتخب مصطفي ماجد وايه مجدي مدربة الفريق .

وحقق منتخب البوتشي مركزين من اللاعب ابراهيم  المركز الرابع فردي رجال ، واللاعب اسلام المركز السادس فردي رجال بقيادة مروان اشرف المدير الفني ، كما حصلت لاعبة الدراجات ايمان عبدالعال علي المركز الخامس في سباق ٥ كيلو ، واللاعب حسام شعبان علي المركز السابع بسباق طريق 5 كيلو منتخب الدراجات بقيادة المدير الفني بهاء وكريمة عبدالفتاح مدربة الفريق .

وعلي صعيد الفرق تعادل فريق الهوكي مع بلجيكا ٤ / ٤  وخسر امام منتخب اسبانيا بنتيجة ٦ / ١ ، كما تلقي منتخب مصر هزيمة من منتخب  اروبا بنتيجة ٣ / ٢ 
، أما منتخب كرة السلة بنات فقد فاز علي منتخب كوت ديفوار  بنتيجة ١٤ / ٩ ، كما فاز لاعبين منتخب التنس  سيد حمدى فردى رجال في دور ٨ وفازت اللاعبات مريم بدر وسلمي عب العالي في منافسات زوجى تنس الارضي سيدات  على منتخب  البرازيل في قبل النهائي والتأهل إلى  المباراة النهائية.

وعلي صعيد اخر مثل د. باسم التهامي المدير الوطني ورئيس بعثة مصر المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية ال16 والمقامة حاليا بالعاصمة الألمانية وتستمر حتى يوم 25 يونيو مصر في اجتماعات رؤساء الوفود والبالغ عددهم 190 دولة، وفى القاعة الرئيسة لأرض المعارض ميسي، وفى واحدة من الاجتماعات الهامة والتي مثل الرئاسة الإقليمية فيها د. عماد محي الدين مدير عام الألعاب والمسابقات ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، وجاءت أهمية الاجتماع الى أنه يأتي في منتصف فترة إقامة منافسات الألعاب، وكان من الضروري أن تستمع اللجنة العليا المنظمة للألعاب والاولمبياد الخاص الدولي الى رؤساء الوفود وملاحظاتهم وطلباتهم، وتحليل كل الأسئلة التي طرحها رؤساء الوفود والعمل على حلها ووضعها في الاعتبار خلال تنظيم الألعاب العالمية القادمة سواء شتوية أو صيفية، خاصة وأن الألعاب العالمية الشتوية القادمة ستقام في إيطاليا 2025.

وقد قام الفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص بعد انتهاء منافسات اليوم الرابع من أيام الألعاب العالمية ومع ارتفاع غله الميداليات التي يحققها ابطال مصر، واستطحبه اللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري والدكتور باسم التهامي رئيس البعثة ونائبة عمرو الطحاوي، حيث أقيم احتفال مصغر باللاعبين في صالة الجمباز بارض معارض برلين المعروفة بميسي، وقام بتهنئة اللاعبين على ما حققوه من ميدالية والشد على أيدى من سوف يدخل خلال اليومين المتبقين من الألعاب في المنافسات الرسمية ، والتقط معه الصور التذكارية، وقد تركت تلك اللفتة الطيبة من الفنان الكبير الكثير من الاثار  الطبية في نفوس جميع أفراد البعثة المصرية والتي تعيش في اسعد اوقاتها مع زيادة غلة الماليات التي يحصل ليها أبطال مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

مصر تتصدر القائمة القصيرة لجائزة غسان كنفاني.. تفاصيل

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ