17 ميدالية حتى اليوم.. رصيد مصر في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص ببرلين

سيمفونية من الأداء والعزف المنفرد يعزفها لاعبو الأولمبياد الخاص المصري خلال مشاركتهم في الألعاب العالمية الصيفية السادسة عشر للأولمبياد الخاص والتي تحتضها العاصمة الألمانية برلين بمشاركة 190 دولة ينافس 7000 لاعب ولاعبة في 26 رياضة أولمبية وتشارك مصر في 15 رياضة.

وكانت النتائج الجيدة والميداليات التي حققها فريق الجمباز في أول أيام الألعاب قد تركت صدى كبير خاصة وأن هناك عدد من القنوات الفضائية تنقل الألعاب سواء الألمانية أو الأوربية، مما حرك حفيظة الجماهير المصرية الموجودة في مختلف المدن الألمانية للزحف خلف اللاعبين ، خاصة وأن الجالية المصرية قامت بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين لتنظيم هذا الزحف.

وكان الهتاف بتحيا مصر الذى ينطلق من حناجر الجماهير مع كل تتويج وكل فوز قد الهب حماس اللاعبين.

وحرص المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي على الاتصال بالدكتور باسم التهامي رئيس البعثة من وحمله بتهنئة خاصة للاعبين ، كما قام مع اللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري بعمل جولة على عدد من الملاعب من أجل تشجيع اللاعبين .

ذهبيتين للريشة الطائرة والبولينج وبرونزية للسباحة ترفع رصيد مصر حتي اليوم الي ١٧ ميدالية متنوعة بواقع ٨ ميداليات ذهبية و فضيتين و٧ برونزيات في الالعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص ببرلين ٢٠٢٣.

فقد حققت بطلات البولينج الاء رضوان وروقية حازم ذهبية زوجي سيدات بقيادة المدير الفني صفاء الشبراوي ، بينما حقق أبطال الريشة الطائرة خالد رأفت وعبدالرحمن صلاح ذهبية الزوجي رجال بقيادة الدكتور مصطفي شوقي المدير الفني ، وحققت سلمي شبانه برونزية سباق ٢٥ متر حره بقيادة المدير الفني للمنتخب مصطفي ماجد وايه مجدي مدربة الفريق .

وحقق منتخب البوتشي مركزين من اللاعب ابراهيم المركز الرابع فردي رجال ، واللاعب اسلام المركز السادس فردي رجال بقيادة مروان اشرف المدير الفني ، كما حصلت لاعبة الدراجات ايمان عبدالعال علي المركز الخامس في سباق ٥ كيلو ، واللاعب حسام شعبان علي المركز السابع بسباق طريق 5 كيلو منتخب الدراجات بقيادة المدير الفني بهاء وكريمة عبدالفتاح مدربة الفريق .

وعلي صعيد الفرق تعادل فريق الهوكي مع بلجيكا ٤ / ٤ وخسر امام منتخب اسبانيا بنتيجة ٦ / ١ ، كما تلقي منتخب مصر هزيمة من منتخب اروبا بنتيجة ٣ / ٢

، أما منتخب كرة السلة بنات فقد فاز علي منتخب كوت ديفوار بنتيجة ١٤ / ٩ ، كما فاز لاعبين منتخب التنس سيد حمدى فردى رجال في دور ٨ وفازت اللاعبات مريم بدر وسلمي عب العالي في منافسات زوجى تنس الارضي سيدات على منتخب البرازيل في قبل النهائي والتأهل إلى المباراة النهائية.

وعلي صعيد اخر مثل د. باسم التهامي المدير الوطني ورئيس بعثة مصر المشاركة في الألعاب العالمية الصيفية ال16 والمقامة حاليا بالعاصمة الألمانية وتستمر حتى يوم 25 يونيو مصر في اجتماعات رؤساء الوفود والبالغ عددهم 190 دولة، وفى القاعة الرئيسة لأرض المعارض ميسي، وفى واحدة من الاجتماعات الهامة والتي مثل الرئاسة الإقليمية فيها د. عماد محي الدين مدير عام الألعاب والمسابقات ود. شريف الفولى مدير عام الألعاب والمسابقات، وجاءت أهمية الاجتماع الى أنه يأتي في منتصف فترة إقامة منافسات الألعاب، وكان من الضروري أن تستمع اللجنة العليا المنظمة للألعاب والاولمبياد الخاص الدولي الى رؤساء الوفود وملاحظاتهم وطلباتهم، وتحليل كل الأسئلة التي طرحها رؤساء الوفود والعمل على حلها ووضعها في الاعتبار خلال تنظيم الألعاب العالمية القادمة سواء شتوية أو صيفية، خاصة وأن الألعاب العالمية الشتوية القادمة ستقام في إيطاليا 2025.

وقد قام الفنان حسين فهمي سفير الاولمبياد الخاص بعد انتهاء منافسات اليوم الرابع من أيام الألعاب العالمية ومع ارتفاع غله الميداليات التي يحققها ابطال مصر، واستطحبه اللواء سيد شفيق عضو مجلس إدارة الاولمبياد الخاص المصري والدكتور باسم التهامي رئيس البعثة ونائبة عمرو الطحاوي، حيث أقيم احتفال مصغر باللاعبين في صالة الجمباز بارض معارض برلين المعروفة بميسي، وقام بتهنئة اللاعبين على ما حققوه من ميدالية والشد على أيدى من سوف يدخل خلال اليومين المتبقين من الألعاب في المنافسات الرسمية ، والتقط معه الصور التذكارية، وقد تركت تلك اللفتة الطيبة من الفنان الكبير الكثير من الاثار الطبية في نفوس جميع أفراد البعثة المصرية والتي تعيش في اسعد اوقاتها مع زيادة غلة الماليات التي يحصل ليها أبطال مصر.