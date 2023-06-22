انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري" 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

جاء ذلك قبيل عقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع اليوم، الخميس، لهذا العام لبحث مصير الفائدة.

فقد كان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير، وأسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و17.25%.

وكان الاجتماع الثانى يوم 30 مارس، وأسفر عن رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25%،

والثالث كان يوم 18 مايو، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25%.

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