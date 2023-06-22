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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بتوصية من كارتيرون.. أم صلال القطري يتعاقد مع لاعب مغربي بتركيا

كارتيرون
كارتيرون

كشفت تقارير مغربية عن نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق أم صلال القطري، في التعاقد مع أحد اللاعبين المغاربة المحترفين في الدوري التركي.

وذكرت التقارير المغربية أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق أم صلال القطري، نجح فى التعاقد مع المغربي أسامة طنان، لاعب فريق جوزتيبي التركي، وضمه بشكل رسمي لصفوف فريقه استعدادا للموسم المقبل.

وذكرت التقارير المغربية أن تعاقد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق أم صلال القطري، مع أسامة طنان يأتي في ظل الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة النادي للتعاقد مع أفضل الصفقات استعداداً للموسم الجديد 2023 ـ 2024.

وأشارت التقارير الإعلامية الي أن التعاقد مع المغربي أسامة طنان جاء بناءً على توصية الفرنسي باتريس كارتيرون في مركز خط الوسط، وخاض العديد من التجارب في الملاعب الأوروبية بجانب المنتخب المغربي ووقع بشكل رسمي لفريق أن صلال القطري على أن ينضم لمعسكره الخارجي بتركيا.

وكان نادي أم صلال القطري بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تعاقد في وقت سابق مع اللاعب الهولندي كينجي جوري في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي بوافيستا البرتغالي بعد أن اجتاز اللاعب الكشف الطبي تمهيدا لإتمام التعاقد، حيث وقع اللاعب على عقد انضمامه لأم صلال لمدة موسمين.

ويسعى نادي أم صلال بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تعزيز صفوفه بصفقات أخرى جديدة من أجل الدخول بقوة في معسكر الإعداد بتركيا يوم 21  يوليو، حيث يتواجد الفرنسي باتريس كارتيرون بالدوحة ويشرف على كل التعاقدات التى تجري بعناية فائقة من أجل الظهور بصورة قوية في الموسم الجديد.

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كارتيرون مدربا لنادي أم صلال

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن المدير الفني لنادي أم صلال القطري، عبر حسابه بموقع “فيسبوك”.

وكتب شوبير: “رسميًا - باتريس كارتيرون مديرًا فنيًا لنادي أم صلال القطري”.

يذكر أن الإعلامي عمرو ربيع ياسين أعلن عن توقيع كارتيرون لـ أم صلال القطري بعد رفض صن داونز طلباته.

وكتب “ربيع” من خلال حسابه الشخصي على “تويتر”: "داونز يرفض الطلبات المالية لكارتيرون (500 ألف دولار مقدم تعاقد و50 ألف دولار شهرياً) في اجتماعهم بجنوب أفريقيا، وأم صلال القطري يوافق على طلبات المدير الفني المالية وكارتيرون يوقع عبر الإيميل على العقد ويغادر من جنوب أفريقيا خلال ساعات مُتجهًا إلى قطر للإعلان الرسمي".
 

كارتيرون أم صلال القطري الدوري التركي أسامة طنان فريق جوزتيبي التركي الهولندي كينجي جوري نادي بوافيستا البرتغالي

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