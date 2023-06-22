روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

انتشرت العديد من الفيديوهات للبلوجر الألماني نويل روبنسون وهو يروج للسياحة في مصر، وذلك من خلال رقصته الشهيرة، بعد أن اختار مصر لتكون وجهته السياحية لقضاء عطلته.

ويشتهر البلوجر الألماني نويل روبنسون بحركاته الراقصة، فقد نشر فيديو له خلال رقصه على إحدى الأغاني المصرية الشعبية، ليحقق شهرة واسعة لدى المصريين.

ويعد روبنسون من أشهر البلوجرز على التيك توك، ويضم حسابه حوالي أكثر من 30 مليون متابع، ولديه 3.8 مليون متابع على “إنستجرام”.

وقد بدأت مغامرات البلوجر الألماني نويل روبنسون على متن الطائرة، بمقطع فيديو وهو يقوم بالرقص على أغنية شعبية مصرية، وذلك ليعلن عن وصوله إلى مصر.

قلب شارع المعز

ونشرالبلوجر الألماني نويل العديد من مقاطع الفيديو أثناء ترويجه للسياحة في مصر، وظهر في أحد تلك الفيديوهات وهو في شارع المعز، وقيامه بحركاته الراقصة المشهورة مع صاحب أحد المحلات التجارية بشارع المعز.

كما نشر البلوجر الألماني مجموعة صور أثناء تواجده بأحد المطاعم الشهيرة، وظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يحاول التحدث باللغة العربية ويبدي إعجابه بالطعام.

كما زار نويل روبنسون الأهرامات، ما اعتبره الكثيرون ترويجا غير مباشر للسياحة فيها.

وقد شارك نويل روبنسون الأطفال في الشوارع والميادين رقصاته الشهيرة، ليلقى تفاعلا وترحيبا من المصريين.