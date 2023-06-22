مروة نصر ضيفة سبوت لايت مع شيرين سليمان .. تفاصيل

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد المطربة مروة نصر، وتكشف خلال الحلقة عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية واسرتها.

كما ستتحدث عن موقف والدها من دخولها الوسط الفني والمشاركة في برنامج اكتشاف المواهب ستار اكاديمي، و عن كواليس فترة دراستها في المعهد واسم زميلها الكوميدي الذي تحول إلي نجم كبير في مصر والوكن العربي.

كما تكشف بجرأة عن رأيها في الثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ورد فعلها عن مشاهدة شيرين في حفل الموحي الذي أقيم مؤخرا في السعودية، كما تكشف عن تفاصيل مشاريعها الغنائية في الفترة القادمة وسر عدم ظهورها في المناسبات العامة، وتفتح مروة صندوق اسرارها وتكشف لأول مرة عن الموقف الصعب الذي تعرضت له اثناء استضافتها في احد البرامج الحوارية الشهيرة ومدى التأثير النفسي السىء الذي تركه فيها، وتفاصيل أخرى عديدة في الحلقة الجديدة من برنامج سبوت لايت .



برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

