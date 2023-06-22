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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الافتتاح.. اللمسات النهائية لأول مبنى رصد أمني لتأمين شرم الشيخ |شاهد

مركز الرصد الامني
مركز الرصد الامني

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بزيارة لمبنى الرصد الأمني اليوم، وتفقد الإجراءات النهائية استعدادا لافتتاحه .

يشار الي ان المركز مخصص للتحكم الشامل و المركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وخاصة  تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط و الدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذلك تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية _ الشركة العربية العالمية للبصريات.

رافق المحافظ خلال التفقد اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، و المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظة، والعميد حسن الحو مدير مرور جنوب سيناء، وكان في انتظاره بموقع العمل ممثلي الشركات المشرفة و المنفذة للمشروع.
ومبني الرصد الامني هو الاول من نوعه في جنوب سيناء و يتولي مهمة تأمين ومراقبة جميع الطرق والشوارع بجنوب سيناء .

مركز الرصد الامني بشرم الشيخ

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اللواء خالد فودة يتفقد مركز الرصد الامني شرم الشيخ

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