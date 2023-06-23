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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حافظ على مساحة التخزين.. كيفية حذف صور وفيديوهات WhatsApp من داخل التطبيق

WhatsApp
WhatsApp

 

إذا كنت من مستخدمي "واتساب" WhatsApp فأنت على الأرجح جزء من مجموعة تقوم بنشر الصور والملفات التي لم تعد في حاجة لها أو هناك في قائمة اتصالك أشخاص يرسلون لك عددًا لا يحصى من الميمات وصور GIF. 

حتى لو قمت بعمل "Mute" لهذه المحادثات وأرشفتها لتقليل الشعور بالانزعاج والتشتت، فإن الوسائط المشتركة في هذه المجموعات والمحادثات تأخذ من مساحة تخزين الهاتف التي تتآكل ببطء في أشياء غير مفيدة بالمرة.

نظرًا لأن الذاكرة القابلة للتوسيع في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أصبحت نادرة الوجود في الهواتف الحديثة ، تصبح هذه الصورة والفيديوهات من الوسائط غير المرغوب فيها مثيرة للقلق ولكن هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لحذف وسائط  WhatsApp  غير المرغوب فيها من جهاز أندرويد الخاص بك واستعادة مساحة التخزين المشغولة. 

إليك دليل شامل لتنظيف هاتفك من صور  WhatsApp  ومقاطع الفيديو والملفات والأشياء الأخرى الغير ضرورية باستخدام WhatsApp نفسه، من السهل تحديد الدردشات التي تستخدم قدرًا كبيرًا من السعة التخزينية مما قد يؤدي إلى إبطاء هاتفك. باستخدام مدير التخزين ، يمكنك فرز الملفات حسب الحجم وحذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها أو التي قمت بنسخها احتياطيًا. 

  • في علامة التبويب الرئيسية التي تحتوي على قائمة الدردشات، انتقل إلى الإعدادات من خلال النقر على الأيقونة التي تحتوي على ثلاث نقاط رأسية في الأعلى.
  • توجه إلى التخزين والبيانات Storage and data وحدد خيار إدارة التخزين Manage storage
WhatsApp 
  • سترى بالتفصيل كل الصور والفيديوهات التي تم تبادلها عبر التطبيق وقائمة الدردشات مرتبة حسب حجم الوسائط. انتقل إلى خانة حجم أكبر من 5 ميجا بايت لإلقاء نظرة على الملفات التي تشغل أكبر مساحة في جميع الدردشات.
WhatsApp 
  • استمر بالضغط لفترة على ملف وسائط لتحديده واضغط على الملفات الأخرى لإضافتها إلى التحديد.
WhatsApp 
  • اضغط على زر حذف للتخلص من هذه الملفات.
  • يمكنك أيضًا النقر فوق الدردشة لمشاهدة جميع الوسائط المتعلقة بتلك الدردشة.
  • حدد الوسائط والملفات التي لا تريدها بعد الآن واضغط على زر سلة المهملات لحذفها.
مساحة التخزين WhatsApp صور واتساب

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