بسبب المواصلات.. منع 20 طالبا من دخولهم الامتحان الأخير بتجارة السادات

اشتكي اليوم نحو 20 طالبا من طلاب الفرقة الثانية بكلية التجارة جامعة السادات من منعهم من دخول المادة النهائية مادة القانون التجاري في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عدد من الطلاب حضورهم من الساعة 10 وخمس دقائق وتأخرهم بسبب المواصلات حيث أن جميعهم من مراكز بعيدة عن مدينة السادات وتم منعهم من دخول الامتحان في اخر يوم لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف الطلاب أنه تم غلق بوابات الكليات في العاشرة بالدقيقة دون الالتفات الي المتأخرين 5 دقائق وباءت جميع محاولاتهم بالفشل في الدخول، مؤكدين أن الجدول لم يكتب فيه اي تنبيه ولم يتم وضع اي لافتة مكتوبة علي بوابه الجامعة.

وتسود حالة من الحزن بين الطلاب وأولياء أمورهم حيث أن امتحان اليوم هو اليوم الأخير في امتحانات نهاية العام وضاع حلهم في الإجابة عن الأسئلة والنجاح في الامتحان الأخير.

فيما حاول موقع صدي البلد التواصل مع الدكتور أسامة ربيع عميد كلية تجارة السادات ولكنه لم يرد علي هاتفه.