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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الديزل.. حكاية أغرب "تيس" وزنه 200 كيلو وثمنه 60 الف جنيه بالغربية..شاهد

أغرب تيس بالغربية
أغرب تيس بالغربية وشهرته"الديزل"

شهدت قرية كفر الشرفا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الدهشة بين صفوف الأسر والعائلات عقب بزوغ "تيس" وشهرته "الديزل" من سلالات الماشية القبرصية ضخم الشكل داخل إحدي المزارع المملوكة للحاج رمضان عبية أحد أبناء القرية وصاحب العقد الخمسيني الأمر الذي لاقي استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ثقل وزنه نحو 200 كيلو وثمنه أكثر من 50 الف جنيه .

 

"الحمد لله أنا بقالي أكثر من 25 سنة بربي سلالات قبرصية التيس الولف كونه ببعد مربح في تربيته وبيعه للمزارع عقب استيراده عبر الحدود المصرية والليبة" بتلك الكلمات عبر صاحب المزرعة الحاج "رمضان عبية" لافتا أن تكلفة العلف والمعيشة للتربية التيس الاصلي والخليط من خلال تخصيص علف من البلح والجزر والتبن الحيواني والنباتي.

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وكشف "عبيه" أن تربية "التيس" من الذكور والإناث يعد أفضل حال للقطيع الولده مشيرا أن موسم التزاوج والعشور يكون خلال3 أشهر متوالية ويفضل بأشهر الشتاء والخريف مؤكدا بقوله “الحمد لله ربنا رزقه كبير وانا بوزع والبيع لاصحاب مزارع في محافظات وجه بحري والصعيد بأسعار مناسبة تتراوح ما بين ”25_60" الف جنيه .

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واضاف صاحب المزرعة بقوله "الولده الواحده في موسم العشور تصل قيمتها إلي 25 ألف جنيه وبيتك تربيتها والاهتمام بعلاجها بيطرية بأفضل الأدوية واراعي تخفيف وزن اكبر تيس وشهرته الديزل وزنه نحو 200 كيلو إلي 180 كيلو من أجل موسم التزاوج وضمن حسن الفصيلة ".

 

الجدير بالذكر أن تلك السلالات أشهرها "الديزل" ويعتبر حجمه ضخما ويمتلك وزن يقترب من 200 كيلو فضلا عن قوته وصلابته في سبيل الحفاظ على الفصيلة وضمان نجاح مشروع اقتصادي افضل من تسمين العجول تزامنا مع قرب الاضاحي في عيد الاضحي المبارك .

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اغرب تيس الغربية مزرعة الحاج رمضان سلاله قبرصية ضخم الشكل كفر الشرفا مركز طنطا بيع تربية مزارع محلية دول آسيا إفريقيا

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