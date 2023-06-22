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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: ندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية

لقاء رئيس الوزراء
لقاء رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.

واستعرض رحمي، خلال اللقاء، آليات عمل الجهاز في الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة، وما يتم بذله من جهود للتوسع في إقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لتسويق مختلف منتجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفى هذا الصدد، نوه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة الخامسة من معرض "تُراثنا"، مشيراً إلى أننا نستهدف خلال تنظيم المعرض هذا العام الوصول بعدد العارضين إلى نحو 1000 عارض وعارضة من مختلف أصحاب المشروعات، لعرض منتجاتهم الحرفية والتراثية، لافتا إلى خطط الجهاز المستقبلية لتسجيل "تُراثنا" كعلامة تجارية محلية ودولية مع وضعه على الأجندة الدولية.

وتطرق باسل رحمي، خلال اللقاء، إلى موقف مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المبادرات القومية، والتي من بينها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "ابدأ"، وغير ذلك من المبادرات والبرامج القومية.

وسرد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ما يتم بذله من جهود لتفعيل ما يتم توقيعه من بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم دعما لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً في هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات لتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الجهاز، وشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، بشأن دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك بالنظر لدور هذه المذكرة في تقديم الدعم الفني والتقني لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المنطقة الصناعية، وكذا توفير البيئة التشجيعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الجاذبة للمستثمرين، بما يتيح المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لساكني المناطق المحيطة بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.

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