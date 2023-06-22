عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

غواصة تيتانيك” المفقودة
غواصة "تيتانيك” المفقودة

قال الكابتن البحري الأمريكي المتقاعد، ديفيد ماركيه، اليوم الخميس، إن احتمال العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء، يقترب من الصفر، بسبب نفاد الأكسجين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ماركيه: “تعمل الأشياء بشكل عام وفقا لمواصفات التصميم، لكنها لا تدوم بطريقة سحرية وترتقي للمواصفات”، في إشارة إلى تقديرات الأكسجين.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ممثل خفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إنه وفقا للبيانات الأولية من خبراء البحرية الأمريكية وكندا، فإن الضوضاء المسجلة أثناء البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة كانت ضوضاء محيطية.

ولا يستطيع رجال الإنقاذ تحديد طبيعة الضوضاء، وعلى وجه الخصوص، تأكيد أنها كانت إشارة من غواصة “تيتانيك” المفقودة.

وفي مقابلة مع شبكة” سكاي نيوز” البريطانية، قال ممثل لخفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إن خبراء من البحرية الأمريكية وكندا يعملون على تحليل المعلومات حول الضوضاء المسجلة.

وأضاف: ”وفقا لتقاريرهم الأولية، كانت الأصوات الصادرة من ضوضاء المحيط".

وأشار إلى أن البحرية تواصل تحليل الضوضاء، وكذلك عمليات البحث في المنطقة التي جاءت منها الأصوات.

إعلان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن غواصة تيتانيك المفقودة

الأنظمة لم تعمل.. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غواصة "تيتانيك" المفقودة

من جانبه، قال جوش جيتس، مذيع قناة ديسكفري، إنه اختبر غواصة “تيتان” للحصول على مقطع محتمل لعرضه في عام 2021، وأكد أن “الكثير من الأنظمة عملت، لكن الكثير منهم لم يفعلوا ذلك حقا في ذلك الوقت”.

وقال جيتس، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “بعد تجربتي مع الغواصة “تيتان”، أصبح من الواضح في ذلك الوقت أن هناك الكثير من الأشياء لا تزال بحاجة إلى إصلاحها في الغواصة”.

وأضاف: "في النهاية، شعرت بنهاية تلك الرحلة أنني لم أستطع أن أشعر بالراحة وأنا بداخل “تيتان” في ذلك الوقت… شعرت أنها بحاجة إلى وقت للخروج والقيام بمهام ونوع من الدخول في أخدود قبل أن نذهب ونصور معها".

الغواصة المفقودة غواصة تيتانيك الأكسجين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

رسميًا.. موعد صرف معاشات يوليو بعد توجيهات الرئيس

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

قائمة الأهلي أمام الحرس تفضح نوايا كولر| هذا الثلاثي خارج الأحمر نهائيًا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. صاحبة الفستان الأزرق تروي مفاجآت لأول مرة|فيديو

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

الصور الأولى لسيدة فاقوس قاتلة نجلها

غدا.. فصل الكهرباء عن مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة الدورية

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الروسي يعلن انضمام 1336 جنديا للجيش يوميا

إعلان صادم من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

عواقب وخيمة.. روسيا تحذر أمريكا من دخول قوات الناتو إلي أوكرانيا

عضو سابق في الكونجرس يعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

يستغرق وقتا.. رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم المضاد

إعلان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن غواصة تيتانيك المفقودة

الأنظمة لم تعمل.. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن غواصة "تيتانيك" المفقودة

بيان عاجل من بولندا بشأن تورطها في تفجير "نورد ستريم"

ترشيحاتنا

بعد اعتزال الفن.. خالد الفايد يبحث عن عمل: مش هغني تاني لو فيها موتي

أكثر عرضة للفيروسات المعدية..حياة رواد الفضاء في خطر أثناء سفرهم إلى خارج الارض

مصطفى بكري: الشائعات حول تأجير قناة السويس مغرضة وكاذبة

سقوط أوكرانيا.. تحذير أمريكي عاجل بسبب قرار زيلينسكي بشأن الحرب

الحوار الوطني.. شريف منير: المسارح موجودة بناياتها لكنها لا تنتج بسبب الضرائب

هل يتم العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء؟.. إجابة صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لعملية بيع عملة الأرجنتين بالكيلو يثير جدلا على السوشيال ميديا

تنبؤات سيمبسون تحققت| مسلسل شهير يتنبأ بحادث الغواصة المفقودة.. تفاصيل لن تصدقها

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

فيديو

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

صرف معاشات شهر يوليو في هذا الموعد لجميع المستحقين

مي فاروق تكشف عن فنانة تستحق لقب "صوت مصر"

طرح شقق بالتقسيط في 4 مدن جديدة على 7 سنوات وخصم 20% للكاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ