بروفيسور أمريكي يحيي الآمال بشأن العثور علي ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء

قال البروفيسور الأمريكي، هيو مونتجمري، مدير مركز صحة الإنسان والأداء في كلية لندن الجامعية، إنه على الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن غواصة "تيتان” لديها ما يكفي من الأكسجين على متنها لمدة 96 ساعة، إلا أن هناك طرقا صغيرة يمكن للركاب الخمسة الحفاظ على الأكسجين إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال مونتجمري، إنه “مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما يقرب من درجة التجمد، يبذل جسم الإنسان قصارى جهده للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، لذا فإن الارتعاش قد يزيد من الطلب على الأكسجين”.

وأضاف مونتجمري: “الطريقة الفعالة الوحيدة للحد من استخدام الأكسجين في هذا الظرف هي عدم حرق الطاقة الزائدة.. وهذا يعني البقاء غير متحرك أو نائم”.

وقال مونتجمري، إن “التأمل يمكن أن يقلل أيضا بشكل طفيف من الطلب على الأكسجين عن طريق إنتاج هرمونات إجهاد أقل وحركة أقل وعضلات أكثر استرخاء، لكن هذه التأثيرات ستكون هامشية”.

احتمال العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء

وكان الكابتن البحري الأمريكي المتقاعد، ديفيد ماركيه، قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن احتمال العثور على ركاب غواصة "تيتانيك” المفقودة أحياء، يقترب من الصفر، بسبب نفاد الأكسجين.

وحسب شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال ماركيه: “تعمل الأشياء بشكل عام وفقا لمواصفات التصميم، لكنها لا تدوم بطريقة سحرية وترتقي للمواصفات”، في إشارة إلى تقديرات الأكسجين.

خفر السواحل الأمريكي

وقال ممثل خفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إنه وفقا للبيانات الأولية من خبراء البحرية الأمريكية وكندا، فإن الضوضاء المسجلة أثناء البحث عن غواصة “تيتانيك” المفقودة كانت ضوضاء محيطية.

ولا يستطيع رجال الإنقاذ تحديد طبيعة الضوضاء، وعلى وجه الخصوص، تأكيد أنها كانت إشارة من غواصة “تيتانيك” المفقودة.

وفي مقابلة مع شبكة” سكاي نيوز” البريطانية، قال ممثل لخفر السواحل الأمريكي، جون ماجيرا، إن خبراء من البحرية الأمريكية وكندا يعملون على تحليل المعلومات حول الضوضاء المسجلة.

وأضاف: ”وفقا لتقاريرهم الأولية، كانت الأصوات الصادرة من ضوضاء المحيط".

وأشار إلى أن البحرية تواصل تحليل الضوضاء، وكذلك عمليات البحث في المنطقة التي جاءت منها الأصوات.

اعطال قديمة بالغواصة

من جانبه، قال جوش جيتس، مذيع قناة ديسكفري، إنه اختبر غواصة “تيتان” للحصول على مقطع محتمل لعرضه في عام 2021، وأكد أن “الكثير من الأنظمة عملت، لكن الكثير منهم لم يعملوا ذلك حقا في ذلك الوقت”.

وقال جيتس، لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، “بعد تجربتي مع الغواصة “تيتان”، أصبح من الواضح في ذلك الوقت أن هناك الكثير من الأشياء لا تزال بحاجة إلى إصلاحها في الغواصة”.

وأضاف: "في النهاية، شعرت بنهاية تلك الرحلة أنني لم أستطع أن أشعر بالراحة وأنا بداخل “تيتان” في ذلك الوقت… شعرت أنها بحاجة إلى وقت للخروج والقيام بمهام ونوع من الدخول في أخدود قبل أن نذهب ونصور معها".