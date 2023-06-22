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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حطام في قاع المحيط يثير شكوك الخبراء.. هل مرتبط بالغواصة المفقودة ؟

الغواصة المفقودة
الغواصة المفقودة

قال ماكسيميليان كريمر، مدير مجموعة تكنولوجيا المحيطات في المركز البحري بجامعة هاواي، إن خفر السواحل الأمريكي سيبدأ تحقيقا لتحديد ما إذا كان حقل الحطام الموجود في منطقة البحث عن غواصة تيتانيك المفقودة مرتبطا بالغواصة.

وأعلن خفر السواحل الأمريكي، اليوم الخميس، أنه تم العثور على حطام بالقرب من حطام سفينة تيتانيك، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متصلا بأي شكل من الأشكال بالغواصة المفقودة.

وقال كريمر، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إنه “لم يتفاجأ من العثور على حقل حطام بالقرب من حطام سفينة تيتانيك”.

عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

إعلان عاجل من خفر السواحل الأمريكي بشأن غواصة تيتانيك المفقودة

وتابع: “يجب أن أرى ما هو عليه بالفعل”، مضيفا أنه غير متأكد مما إذا كانت غواصة البحث تنقل الفيديو.

وقال كريمر: “يمكن أن يخبرني أن شخصا ما رأى شيئا ما داخل الحطام الذي لديهم، على ما أعتقد، على الكاميرا أو على السونار، مما يتيح لهم افتراض أنه قد لا يكون من تيتانيك، وأنه قد يكون من السفينة المنكوبة”.

وأضاف: “أنا متأكد من أنهم يخضعون الآن لعملية تحقق لمعرفة ما إذا كانت مرتبطة بالفعل بالغواصة المنكوبة”.

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عاجل.. خفر السواحل الأمريكي يعثر على حطام قرب سفينة تيتانيك

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