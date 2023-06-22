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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران: إتاحة تأشيرة الترانزيت مجانا للمسافرين لمدة 96 ساعة

مصر للطيران
مصر للطيران

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني، عن إمكانية الحصول علي تأشيرة ترانزيت مجانية للدخول إلى جمهورية مصر العربية مدتها تبدأ من 8 ساعات إلى 96 ساعة.

يأتي ذلك فى ضوء الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والتى تسعي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، 
وفى إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى نحو  توفير كافة أوجه الدعم والتسهيلات لزائري مصر، وذلك بما يعود بالنفع لصالح  قطاعى الطيران والسياحة وعلي الدولة المصرية.

وأوضحت مصر للطيران أنه يمكن الحصول عليها عند الوصول إلى مطار القاهرة الدولى، على أن يتوجه الراكب إلى مكتب ترانزيت مصر للطيران بمطار القاهرة لاستيفاء استمارة البيانات التى بموجبها يتم الحصول على تأشيرة الوصول مجانًا بدون تحصيل أى رسوم مقابل تلك الخدمة.

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