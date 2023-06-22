انهيار 12 مبنى ومصرع 4 أشخاص في إعصار مدمّر بولاية تكساس الأمريكية

أعلنت السلطات المحلية في ولاية تكساس الأميركية ،اليوم الخميس، عن مصرع 4 أشخاص ، وإصابة عدد آخر بجروح، كما انهار 12 مبنى على الأقل، بعد أن ضرب إعصار بلدة ماتادور شمال الولاية.

وذكرت خدمة "لوبوك" للبحث والإنقاذ، أن الإعصار غير المسبوق وقع الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت جرينتش)، دافعاً برياح عاتية عصفت بالتجمع السكاني الصغير الذي يقطنه نحو 600 شخص.

وقالت سلطات إنفاذ القانون في إفادة صحافية، إن 10 أشخاص على الأقل نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

وقال الرقيب جوني بوريس في إدارة السلامة العامة في تكساس يوم الخميس إن البحث مستمر حيث تبحث الأطقم عن زوار أو سائقين محتملين كانوا في المنطقة عندما ضرب الإعصار.

وقال مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية في لوبوك ، إن الإعصار القاتل ضرب مدينة ماتادور ، التي يبلغ عدد سكانها بضع مئات من الأشخاص ، على بعد حوالي 280 ميلاً بالسيارة شمال غرب دالاس ، مساء الأربعاء.

وجاء الإعصار في الوقت الذي ضربت فيه عواصف قوية أجزاء من غرب ووسط الولايات المتحدة ، وتم الإبلاغ عن 11 تقريرًا على الأقل عن إعصار في جميع أنحاء غرب ووسط الولايات المتحدة ، بما في ذلك ستة في كولورادو ، وثلاثة في تكساس ، وواحد في وايومنغ وواحد في نبراسكا ، وفقًا لمركز التنبؤ.