برلماني: مشاركة السيسي بقمة ميثاق التمويل تؤكد دور مصر على مستوى الاقتصادات الناشئة

ثمن النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بأسيوط، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح الكحيلي فى بيان صحفى له أن مشاركة السيسي في هذه القمة والحدث المهم تأتي في ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا.

وأشار إلى أن مشاركة الرئيس أيضاً تأتي تأكيدا على دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نمواً.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بلقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته على هامش القمة بعدد من المسؤولين ورؤساء الشركات في ضوء سعي مصر المستمر لتوطيد العلاقات مع جميع البلاد والاستفادة من هذه اللقاءات الفعالة في تنمية الاقتصاد المصري.

وتسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أوضحت أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال قمة باريس على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير نفاذها إلى التدفقات المالية المطلوبة، في ظل ما تعانيه هذه الدول من تحديات، نتيجة الأزمات العالمية المتصاعدة.