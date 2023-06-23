ما هو أفضل دعاء للميت.. وهذه الكلمات لمن في القبور يوم الجمعة

يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) لذا من أفضل الأعمال للميت هو الدعاء ولا يقصد هنا بولد صالح أن الشرط في الدعاء يكون من ابنه، ولكن أي شخص يدعوا للميت إذَا أفضل دعاء للميت هي كلمات تدخل تنير قبره.. وفي السطور التالية أفضل دعاء للميت.

- اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله، اللهم أجزه عن الإحسان إحسانًا وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهم إن كان محسنًا فزد من حسناته وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

- اللهم آنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته، اللهم أنزله منزلًا مباركًا وأنت خير المنزلين.

-اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين

- اللهم إنّ فلان ابن فلان في ذمّتك وحبل جوارك فقِه من فتنة القبر وعذاب النّار وأنت أهل الوفاء والحقّ، واغفر له وارحمهُ في هذا الشهر الكريم إنّك أنت الغفور الرّحيم، اللهم اغفر لكل موتى المسلمين.

- وكلمات الرحمة هي أفضل دعاء للميت اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة وجميع المسلمين الاحياء منهم والاموات امين يا رب.

-اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جِوارِك واغفر لهم و وسع لهم بِقبورهم واجمعنا بِهم بِجناتك.

-اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا إرحم موتانا إشرح صدورنا يسر أمورنا واجعلها فرج لكل صابر وإستجابه لكل دعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا.

-اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا.. اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار.

-اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

-اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها اللهم أرحم من أشتقت لهُ شوقاً لا يعلمه سواك ومن حن القلب لصوته ورؤيته

-اللهم أرحم من مات منا ومن عجزت عقولنا عن إستيعاب فراقهم، وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون نسألك يارحمن ياكريم ان ترحم عبدك وتنير قبرة وان ترزقة جنة فردوس لا نهاية لها، وأن ترزقنا رؤياه في الاخرة منعّماً في جنتك ياكريم.

-اللهم اجعل قبره النور الدائم الذي لا ينقطع وتجعل له مقعداً في جنة الفردوس يارب العالمين اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

- اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون".

اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين

دعاء لمن في القبور يوم الجمعة

- دعاء لمن في القبور يوم الجمعة عن أبي هريرة قال: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة على جنازة، فقال: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له ذنبه. رواه أحمد وأبو داود.. دعاء لمن في القبور يوم الجمعة أمر مطلوب وإن كانت هناك جنازة نصلي عليها ثم بعدها ندعو لمن في القبور يوم الجمعة.

دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

- وإن كان الوالد أو الولدة نقول لهم في دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهمّ اجزي أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته، واجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

- اللهم إن أبي عبدك وابن عبدك وابن أمتك مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فأغفر له إنك انت الغفار.

-اللهمّ انقل ابي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود.

-ويستحب أن نقول في دعاء لمن في القبور يوم الجمعة اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك.

- اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

-اللهمّ اعف عنه، فإنّك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهمّ إنّه جاء ببابك، وأناخ بجنابك، فَجد عليه بعفوك، وإكرامك، وجود إحسانك.

- ربي لا تحرم أمواتنا مغفرتك وقد انقطع بهم العمل ولا حول لهم، اللهم ارحم قلة حيلتهم وأنر قبورهم واغفر لهم وآنس وحشتهم.

- اللّهم ارحم من توسدت أجسادهُم الأكفِان، واختلطت عظامهُم بالترابّ، اللهم اجعل قبورهم خيرّ مسكن تغفو به أعينهُم حتى تقُوم الساعة.

- اللهم ارحمه يا رحيم، وتجاوز عما تعلم يا عليم.

- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله.

- اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

- اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين، وافسح لهم قبورهم، ونور لهم فيه، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، واغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ اجز الموتى عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

- اللهم اغفر للموتى وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

--اللهم ارحم أبي تحت التّراب واسعده في الجنة الفردوس كما اسعدني وأعوذ بالله من دُنيا خالية من رائحة أمي.

- اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب.

-اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أنس وحشهم وارحم غربتهم وتجاوز عن سيئاته واقبل منهم حسناتهم.

دعاء للميت يوم الجمعة

- اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم إنه عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام وأنت أعلم بسره وعلانيته وجئنا نشفع له فأغفر له.

- اللهمّ إنّ ابي كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهمّ اجزي أبي عن الإحسان إحسانًا، وعن الإساءة عفوًا وغفرانًا.

-اللهمّ إن كان أبي محسنًا فزد من حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيّئاته.

- اللهمّ اجعل قبر ابي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار.

-اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيض وجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب

-اللهم إني أسألك في هذه الساعة، إن كان المتوفي في سرور، فزد في سروره ومن نعيمك عليه، وإن كان في عذاب، فنجه من عذابك وانت الغني الحميد.. برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إنا نتوسل بك إليك، ونقسم بك عليك، أن ترحمه، ولا تعذبه، وأن تثبته عند السؤال.

- اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

