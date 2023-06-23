عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن 15 منحة لمواطني الدول الإفريقية.. احصل على فرصة للدراسة في كولومبيا

إدارة البعثات بوزارة
إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة كولومبيا بالقاهرة بشأن تخصيص 15 منحة سنويًا لمواطنى الدول الأفريقية لإجراء دراسات عليا  ( دراسات متخصصة وماجستير ودكتوراه) ،  وكذلك أولئك الذين يحتاجون إلى تعزيز قدراتهم فى اللغة الأسبانية من اجل بعد ذلك إجراء دراسات عليا فى كولومبيا وذلك فى إطار برنامج منحة كولومبيا ، حيث تتوافر 114 مؤسسة للتعليم العالى تشتمل على 1412 برنامجًا دراسيًا فى مدن مختلفة فى كولومبيا .

txt

23 يونيو.. فتح باب التقديم للطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية

txt

وزير التعليم العالي يتفقد «بيت مصر» لتسكين الطلاب الدارسين في باريس


وأوضحت أن آخر موعد للتقديم : 12 يونيو 2023، بينما لمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الالكترونى الموضح بعد:

https://web.icetex.gov.co/becas/beca-colombia-extranjeros

https://web.icetex.gov.co/becas/programa-de-reciprocidad-para-extranjeros-en-colombia

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

 


وكانت قد أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة اليابان بالقاهرة بأن الحكومة اليابانية بصدد تقديم منح للدراسة المتخصصة فى مجال التكنولوجيا فى اليابان لعام 2024 للطلبة المصريين الذين يرغبون فى استكمال دراستهم.

 

وأوضحت أنه  سوف تكون استمارة التقديم متاحة للجمهور على موقع السفارة على الإنترنت ويرجى إرسال جميع الأوراق المطلوبة بالإيميل قبل الساعة الثانية ظهرًا يوم الاثنين 22 مايو 2023 على

[email protected]

 


وأشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة والتفاصيل الخاصة بالمنحة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://www.eg.emb-japan.go.jp/itpr_en/11_000001_00153.html

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
 

ادارة البعثات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سفارة كولومبيا الدول الافريقية دراسات عليا دراسات متخصصة ماجستير دكتوراه Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

تعليق صادم من عامر حسين بشأن معاقبة زيزو ودونجا بعد احتفالهم

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

موضوعات متعلقة

لطلاب الثانوية العامة 2023 |تفاصيل الحصول على منح دراسية بالجامعات الخاصة والأهلية والأفرع الدولية.. موعد انطلاق التنسيق وإعلان الحدود الدنيا

تفاصيل حول قواعد التوزيع الجغرافي بتنسيق طلاب الثانوية العامة 2023

استثناء 1500 طالب من قواعد القبول الجغرافي.. تفاصيل تنسيق الجامعات 2023

تفاصيل الحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. سر إقامة ماكرون مأدبة غداء للرئيس السيسي

تويوتا تكشف عن نسخة رياضية خاصة من كورولا.. صور

اليونان تعلن إنقاذ 145 مهاجرًا على الحدود مع تركيا

تفاصيل نشاط السيسي خلال قمة باريس.. بشرى سارة حول أسعار اللحوم .. إعلامي يفتح النار على الراقصة بوسي| توك شو

له مصداقية كبيرة .. نهال طايل تشيد بموقع صدى البلد

نشرة المرأة والصحة.. ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها وعارضة أزياء ترتدي فستان درة الأحمر وتشعل السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

طريقة حشو الممبار بأسرع وقت

لأصحاب الدايت.. طرق لتناول الفتة والرقاق وأكلات العيد بدون زيادة في الوزن

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ