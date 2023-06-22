السعودية تعلن القبض على 3 مقيمين من بنجلاديش لبيعهم بطاقات حج وهمية

ألقت دوريات الأمن السعودية بمكة المكرمة، اليوم الخميس، القبض على 3 مقيمين من الجنسية البنجلاديشية لترويجهم لحملات حج وهمية وأساور وبطاقات حج غير صحيحة في مكتب غير نظامي، بغرض النصب والاحتيال.

وضبط بحوزتهم مبالغ مالية وأجهزة كمبيوتر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وحذر الأمن العام السعودي من الاستجابة لمثل هذه الإعلانات عبر مؤسسات ومكاتب غير نظامية وشبكات التواصل الاجتماعي، عن أداء فريضة الحج عن الآخرين وحملات الحج الوهمية، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وبيع أساور حاج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال، والإبلاغ عنها على الفور.