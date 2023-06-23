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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد كونفوشيوس النموذجي يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الصيف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن  معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.
ويعلن المعهد عن دورات للوشو ستكون المحاضرات حضوريا اونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى الساعة ٩:٠٠ مساءً، لمدة شهرين تبدأ من ٢٠٢٣/٧/١.

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مركز الدراسات التربوية والنفسية بجامعة القاهرة يعلن عن دورات اللغة الإنجليزية

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فتح باب الالتماس على نتائج امتحانات الترم الثانى بجامعة القاهرة.. و"الإعلام": انطلاق مهرجان مشروعات التخرج السبت

الأوراق المطلوبة:
٢ صورة شخصية
صورة من الرقم القومي
رسوم التسجيل

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "قطار مهن المستقبل الرقمية"، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الندوة تستهدف تعريف الطلاب بأحدث الفرص الرقمية للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال لمواكبة المستجدات في سوق العمل وتأهيلهم لمواكبة التطورات الجديدة عالمياً

معهد كونفوشيوس النموذجي جامعة القاهرة دورات الصيف ٢٠٢٣ الدكتور محمد عثمان الخشت قطار مهن المستقبل الرقمية Jobs Education

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