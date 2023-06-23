معهد كونفوشيوس النموذجي يعلن الأوراق المطلوبة للتسجيل بدورات الصيف

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات الصيف ٢٠٢٣.

ويعلن المعهد عن دورات للوشو ستكون المحاضرات حضوريا اونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٦:٠٠ مساءً إلى الساعة ٩:٠٠ مساءً، لمدة شهرين تبدأ من ٢٠٢٣/٧/١.

الأوراق المطلوبة:

٢ صورة شخصية

صورة من الرقم القومي

رسوم التسجيل

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، نظمت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "قطار مهن المستقبل الرقمية"، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن هذه الندوة تستهدف تعريف الطلاب بأحدث الفرص الرقمية للتدريب والتوظيف وريادة الأعمال لمواكبة المستجدات في سوق العمل وتأهيلهم لمواكبة التطورات الجديدة عالمياً