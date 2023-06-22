نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب في كأس مصر

خسر سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف أمام المقاولون العرب فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم .
احرز هدف المباراة الوحيد جون اوكلى فى الدقيقة 73من عمر المباراة .
وبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى:محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - أحمدرمضان بيكهام - رجب نبيل -أحمد هاني.
خط الوسط: عبد الرحمن بودي - محمد توني - محمد عادل - ميدو جابر - أحمد القرموطي
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - محمود البدري - سيف تقا - محمد ناصف - محمد كناريا - محمود نبيل - محمد عنتر - محمود زلاكة - ابراهيم ايولا