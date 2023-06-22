اعتقال فلسطيني وإصابة آخرين في مدينة الخليل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين برضوض، مساء اليوم الخميس، في هجوم للمستوطنين على المواطنين جنوب الخليل، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي قامت باعتقال أحد المصابين.

وصرح الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان أسامة مخامرة لوكالة أنباء فلسطين"وفا"، بأن مجموعة من مستوطني مستوطنة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين بمسافر يطا، هاجمت بحماية من قوات الاحتلال، الرعاة ومنازل المواطنين في خربة طوبا، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض، وتحطيم زجاج منزل المواطن عيسى علي عوض.

وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن جبر إبراهيم عوض، والذي أصيب بحالة إغماء بعد اعتداء المستوطنين عليه.