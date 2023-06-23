إيمانويل ماكرون يخص الرئيس السيسي بـ مأدبة غداء.. لماذا؟

خص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس السيسي منفردا بـ مأدبة غداء، الخميس، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، على هامش حضور السيسي قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

الزعيم الوحيد؟

وكان الرئيس السيسى هو الزعيم الوحيد من بين الزعماء الموجدين فى فرنسا حاليًا، الذي أقام له الرئيس الفرنسي ماكرون مأدبة غداء عمل، تكريمًا للرئيس السيسي واحتفاء بزيارته إلى فرنسا.

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حرص فرنسي على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر

وشدد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر التي تعتبر أحد أهم شركائها الإقليميين، مؤكدا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية كافة، إضافة إلى جهودها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس السيسي إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية



فيما أشاد الرئيس السيسي بالتطور الملحوظ والمتنامي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على الأصعدة كافة، مؤكداً تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما في القطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة في مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، التي تعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري.



كما تباحث الزعيمان السيسي وماكرون حول أهم النتائج المنتظرة من قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إضافة إلى تأكيد حرص البلدين على التعاون والتنسيق من أجل تعزيز المبادرات الدولية الهادفة إلى دعم الدول النامية، وتيسير نفاذها إلى التمويل اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تصاعد العديد من التحديات.