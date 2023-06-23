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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تعلن إنقاذ 145 مهاجرًا على الحدود مع تركيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت السلطات اليونانية، الخميس، إنقاذ 145 مهاجراً عالقاً في جزيرة صغيرة بنهر إيفروس الذي يقع على الحدود مع تركيا، وهو الممر المعتاد للأشخاص الراغبين في الفرار إلى أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" عن وحدة تابعة للصليب الأحمر اليوناني حضرت العملية، أن المهاجرين، بينهم 45 امرأة و30 طفلاً، "في حالة جيدة".

وقال رئيس حرس الحدود اليوناني بانايوتيس هاريلاس إنها "ليست المرة الأولى التي يدفع فيها المهربون بالمهاجرين إلى الأراضي اليونانية".

وغالباً ما تتهم أثينا، الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنقرة بتسهيل عبور المهاجرين إلى اليونان.

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