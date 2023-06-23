أروى جودة تعلن موعد جنازة والدها

أعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل منذ قليل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

وكشفت الفنانة أروى جودة، عن كواليس تحضيرها لشخصية حُسن في مسلسل رسالة الإمام وهل استعانت بمراج أم لا.

وقالت في تصريحات لـ "صدى البلد"، "لم أتوغل كثيرا في المراجع لأن الشخصية التي أقدمها ليست حقيقية بل شخصية خيالية واعتمدت في الأغلب على السيناريو وتوجيهات المخرج.

كشفت الفنانة أروى جودة عن طريقة تغلبها على صعوبات التحدث بالفصحى في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض خلال موسم رمضاني المنقضي.

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.